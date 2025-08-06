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Глава СК России Бастрыкин ждет доклад об обманутых дольщиках в Самаре

В Самаре не могут достроить проблемный многоквартирный дом на улице Ленинской.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему обманутых дольщиков в Самаре. К нему обратились участники долевого строительства многоквартирного дома на улице Ленинской. Теперь глава ведомства ждет доклад. Об этом сообщили в информационном центре СК.

«В 2004 году было заключено соглашение на возведение здания для работников предприятия и других жителей. До сих пор оно не введено в эксплуатацию, а подрядная организация ликвидирована», — рассказали в пресс-службе.

Деньги дольщиков частично похитили представители фирмы. Достройкой дома занялась другая компания, но работы все равно не завершены. В СУ СК по Самарской области заведено уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Павлу Олейнику доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.