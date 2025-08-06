Предложены новые теории происхождения тёмной материи

Первая гипотеза постулирует существование скрытого сектора — своеобразной параллельной реальности, где действуют сходные физические принципы, но с иными частицами и взаимодействиями. В этой «теневой» копии могут присутствовать аналоги кварков и глюонов, формирующие массивные темные барионы. В юной Вселенной они могли коллапсировать в сверхплотные объекты, напоминающие микроскопические черные дыры. Подобные образования практически не контактировали бы с видимой материей — исключительно посредством гравитации — оставаясь необнаружимыми для современной аппаратуры.