Предложены новые теории происхождения тёмной материи

Американский физик Стефано Профумо, представляющий Калифорнийский университет в Санта-Крузе, выдвинул две оригинальные концепции, способные пролить свет на природу темной материи — загадочной субстанции, составляющей до 80% совокупной массы Вселенной.
Согласно его предположению, темная материя могла образоваться либо из «скрытой» версии нашей Вселенной, либо возникнуть буквально «из пустоты» — как побочный продукт расширения пространства-времени. Исследование обнародовано в издании Physical Review D (PRD).
Первая гипотеза постулирует существование скрытого сектора — своеобразной параллельной реальности, где действуют сходные физические принципы, но с иными частицами и взаимодействиями. В этой «теневой» копии могут присутствовать аналоги кварков и глюонов, формирующие массивные темные барионы. В юной Вселенной они могли коллапсировать в сверхплотные объекты, напоминающие микроскопические черные дыры. Подобные образования практически не контактировали бы с видимой материей — исключительно посредством гравитации — оставаясь необнаружимыми для современной аппаратуры.
Вторая гипотеза предполагает, что частицы темной материи могли материализоваться в период стремительного космического расширения. По аналогии с рождением излучения у границ черных дыр, расширяющаяся ткань пространства сама способна генерировать стабильные частицы. Этот процесс не требует от них каких-либо экзотических свойств.
Обе идеи, как пояснил Профумо, открывают альтернативные пути осмысления природы темной материи, минуя стандартные модели, не нашедшие экспериментального подтверждения.
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