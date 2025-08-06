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На Камчатке спрогнозировали извержение вулкана Ключевской

На Камчатке в ближайшие три дня, как сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН, прогнозируется пароксизмальное извержение вулкана Ключевской.

На Камчатке в ближайшие три дня, как сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН, прогнозируется пароксизмальное извержение вулкана Ключевской.

30 июля в регионе произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. После этого зарегистрировано резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания в 2 раза. Ученые на основе данных о вулканическом дрожании сделали вывод, что в ближайшие трое суток следует ожидать пароксизмальное извержение вулкана Ключевской.

По параметрам оно будет схоже с извержениями от 1 октября 1994 года, 20 октября 2013 года и 31 октября 2023 года. В период максимальной фазы этих извержений была зафиксирована пепловая колонна высотой до 12 км над уровнем моря и выпадение пепла в ближайших населенных пунктах мощностью до нескольких мм. Также наблюдался сход лавовых потоков из кратера протяженностью несколько км, а грязевые потоки от таяния ледников размывали дорогу в 50−60 км от вершины вулкана.

В ведомстве добавили, что информация будет уточняться.

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