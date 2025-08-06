На Камчатке спрогнозировали извержение вулкана Ключевской

По параметрам оно будет схоже с извержениями от 1 октября 1994 года, 20 октября 2013 года и 31 октября 2023 года. В период максимальной фазы этих извержений была зафиксирована пепловая колонна высотой до 12 км над уровнем моря и выпадение пепла в ближайших населенных пунктах мощностью до нескольких мм. Также наблюдался сход лавовых потоков из кратера протяженностью несколько км, а грязевые потоки от таяния ледников размывали дорогу в 50−60 км от вершины вулкана.