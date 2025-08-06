Собянин: в Москве запустили 220-й электробусный маршрут

В Москве запустили 220-й маршрут электробусов — транспорт будет курсировать по маршруту № 878 от станции метро «Теплый Стан» до МЦД Кокошкино. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что в столице постоянно увеличивается количество экологичных рейсов и только в текущем году прибавилось 42 новых электробусных маршрута.
«Всего в Москве больше 2,4 тысячи машин, оснащенных самыми современными сервисами для комфорта и безопасности пассажиров. В планах к 2030 году — перевести на электробусы более 80% парка Мосгортранса», — добавил мэр.
Ранее Собянин проинформировал, что в столице появятся еще 117 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для электробусов.