Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды профинансируют поставки вооружения США для Украины на сумму, превышающую один миллиард долларов. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.
В частности, о решении профинансировать дополнительный пакет американского вооружения на 500 миллионов долларов заявили Дания, Норвегия и Швеция. А ранее представители Нидерландов заявили, что заплатят за боеприпасы и системы противовоздушной обороны Patriot более 500 миллионов долларов.
Все это, заявила Брюс, поможет Украине «защищать критическую инфраструктуру, а также держаться на поле боя, пока не будет достигнуто устойчивое прекращение огня».
После обещаний Нидерландов закупить американское оружие для режима Владимира Зеленского, НАТО приступила к координации регулярных поставок крупных партий вооружения Украине. В текущем месяце запланированы две поставки военной техники.
Между тем, в США обещания Дональда Трампа и его администрации новых поставок вооружений Украине с реальностью не имеет ничего общего. Эти обещания не могут быть выполнены по простой причине — лишнего оружия у Пентагона нет.