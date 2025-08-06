Росконгресс: Следующий ПМЭФ состоится 3−6 июня 2026 года

В 2026 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 3−6 июня. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в Росконгрессе.
— ПМЭФ-2026 пройдет в условиях продолжающейся трансформации глобальной экономики — под влиянием технологических изменений, перехода к устойчивому развитию и формирования новых финансовых моделей, — добавил секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.
Кроме того, страной — гостем ПМЭФ в следующем году станет Саудовская Аравия, добавили в пресс-службе.
Посетителям форума в 2025 году за 6,5 тысячи рублей предлагали на выбор отведать радужную форель шеф-посола с кремом из жареного сельдерея, щучьей икрой и маслом горного тархуна, салат с ростбифом, хрустящими баклажанами и пармезаном и другие блюда.
Помимо этого, на ПМЭФ представитель фонда Росконгресс показала стилизованные игрушки Лабубу с лицами известных российских чиновников.
В ходе пленарного заседания ПМЭФ президент России Владимир Путин затронул такие темы, как уровень жизни граждан, цифровой рубль и новая модель развития мира. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».