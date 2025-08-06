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Звонок из «деканата»: студент попался на уловку мошенников и лишился 35 000 рублей

В областной столице к полицейским обратился 25-летний студент с заявлением о хищении 35 000 рублей.

В областной столице к полицейским обратился 25-летний студент с заявлением о хищении 35 000 рублей. Было установлено, что юноше поступил звонок на мобильный телефон от незнакомца, который представился сотрудником деканата.

Незнакомец попросил оформить документы и зарегистрироваться на сайте. Потерпевший продиктовал SMS-код. Затем позвонила женщина, сообщившая о взломе аккаунта на «Госуслугах» и необходимости срочно перевести деньги на «безопасный счет».

Парень выполнил все, что требовал злоумышленник. Следуя инструкциям, он перевел все свои накопления.

Мошенник перестал выходить на связь. Потерпевший осознал, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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