Трамп не намерен реализовать свои предыдущие угрозы: сделано новое заявление о пошлинах против РФ

Президент Дональд Трамп готов отказаться от введения 100% пошлин против России. Об этом пишет Bloomberg.
Как передает издание, американский лидер сообщил о намерении ввести повышенные тарифы для других стран, покупающих энергоносители у России, в том числе Китай.
«Мы будем делать это довольно активно. Посмотрим, что произойдёт в течение довольно короткого периода времени», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос, выполнит ли он свою предыдущую угрозу ввести пошлины на товары других стран.
При этом Трамп уточнил, что «никогда не называл процент», который планирует ввести для российских торговых партнеров.
При этом издание напоминает, что ранее американский лидер угрожал введением «очень жестких пошлин, если не достигнем соглашения в течение 50 дней, — пошлины составят около 100%».
«Это риторическое отступление позволяет предположить, что Трамп, возможно, не намерен полностью реализовать свои предыдущие угрозы», — отмечают авторы статьи.
Напомним, Трамп сообщил, что Россия и США в среду, 6 августа, проведут встречу, после которой примут решение о санкциях.