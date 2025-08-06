Россиянам рассказали о «золотом часе» после передачи данных мошенникам

После контакта с мошенниками существует «золотой час», в течение которого можно минимизировать последствия. Об этом в среду, 6 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она подчеркнула, что за это время необходимо оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис и заморозить банковские карты и счета. Также нужно позвонить в банк и рассказать сотрудникам, что вам звонили мошенники, и продиктовать использованный ими номер.
Следует также предупредить ваших близких и знакомых.
— Если вы отреагировали своевременно и еще не потеряли возможность войти в личный кабинет —проверьте заявки, разрешения, в том числе в сторонних сервисах. Обязательно обратитесь в МВД России и передайте всю информацию об инциденте, — написала Волк в своем Telegram-канале.
В МВД также предупредили, что пользователи Telegram должны быть осторожны с цифровыми подарками, поскольку их часто используют мошенники. Россиянам также рекомендовали регулярно просматривать вкладку с подарками и удалять подозрительные.
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