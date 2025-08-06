Россиянам рассказали о «золотом часе» после передачи данных мошенникам

Она подчеркнула, что за это время необходимо оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис и заморозить банковские карты и счета. Также нужно позвонить в банк и рассказать сотрудникам, что вам звонили мошенники, и продиктовать использованный ими номер.