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В Волгограде первые 15 электросамокатов эвакуировали на штрафстоянку

С улиц Волгограда началась эвакуация на штрафстоянку брошенных электросамокатов.

Источник: Freepik

Как сообщает V102.RU со ссылкой на открытые данные, первые 15 СИМ, которые находились вне мест расстановки, увезли на ответственное хранение на стоянку, расположенную на ул. Симбирская, 3а.

Напомним, что 1 августа эта стоянка была определена для размещения эвакуированных СИМ в соответствии с постановлением городской администрации.

Порядок эвакуации ранее уже был разработан. Отмечалось, что следить за брошенными в неположенных местах электросамокатами будет МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда». Сотрудники организации будут ежедневно совершать объезд города по утвержденному графику и фиксировать нарушения. Забирать на штрафстоянку будут лишь те электросамокаты, что находятся в неположенном месте более 30 минут.