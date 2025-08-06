В Волгограде первые 15 электросамокатов эвакуировали на штрафстоянку

Порядок эвакуации ранее уже был разработан. Отмечалось, что следить за брошенными в неположенных местах электросамокатами будет МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда». Сотрудники организации будут ежедневно совершать объезд города по утвержденному графику и фиксировать нарушения. Забирать на штрафстоянку будут лишь те электросамокаты, что находятся в неположенном месте более 30 минут.