Волгоградцы пожаловались Бастрыкину на отсутствие света в домах

Люди жалуются, что бытовая техника выходит из строя, а страх перед коротким замыканием не дает спокойно спать по ночам. И это при том, что в прошлом году из бюджета выделялись деньги на ремонт изношенных электросетей. Но, как говорится, «воз и ныне там». Многочисленные жалобы в местные инстанции тонут в бюрократической волоките, не принося никаких результатов.