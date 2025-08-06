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Волгоградцы пожаловались Бастрыкину на отсутствие света в домах

Измученные перебоями электроэнергии волгоградцы записали отчаянное видеообращение к главе СК.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области жители рабочего поселка Южный доведены до отчаяния. Из года в год с приходом летней жары их дома погружаются во тьму из-за бесконечных перебоев с электроэнергией, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

Люди жалуются, что бытовая техника выходит из строя, а страх перед коротким замыканием не дает спокойно спать по ночам. И это при том, что в прошлом году из бюджета выделялись деньги на ремонт изношенных электросетей. Но, как говорится, «воз и ныне там». Многочисленные жалобы в местные инстанции тонут в бюрократической волоките, не принося никаких результатов.

Терпение жителей лопнуло, и они решились на отчаянный шаг: записали видеообращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Председатель следкома лично поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову разобраться в ситуации и доложить о результатах проверки.