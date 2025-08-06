На Украине анонсировали продажу помощи от США на 200 миллионов долларов

По его словам, в первый пакет стоимостью 104 млн долларов войдут оборудование, ремонт и техническая поддержка для гаубиц M777. Он также предусматривает ремонт и долгосрочное обслуживание вооружение. Второй пакет (99,5 млн долларов) включает в себя услуги по транспортировке и консолидации грузов, и другие логистические услуги для поддержки программ помощи в сфере безопасности.