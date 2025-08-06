На Украине анонсировали продажу помощи от США на 200 миллионов долларов

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль анонсировал продажу помощи от США на 200 миллионов долларов.
По его словам, в первый пакет стоимостью 104 млн долларов войдут оборудование, ремонт и техническая поддержка для гаубиц M777. Он также предусматривает ремонт и долгосрочное обслуживание вооружение. Второй пакет (99,5 млн долларов) включает в себя услуги по транспортировке и консолидации грузов, и другие логистические услуги для поддержки программ помощи в сфере безопасности.
Шмыгаль добавил, что финансировать эти пакеты полностью будут страны-партнеры в рамках программы Foreign Military Sales.
Ранее стало известно о том, что комитет сената США по ассигнованиям одобрил финансовую помощь Украине в размере 800 миллионов долларов в 2026 году. В июле текущего года размер американской помощи Киеву достигал 123,3 млрд долларов. Об этом писало РИА Новости со ссылкой на открытые данные и сведения Кильского института мировой экономики в Германии.