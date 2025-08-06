Молодежь из Иркутской области может получить гранты в размере до миллиона рублей. Желающие могут принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Победите смогут побороться за денежный приз. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, заявки можно отправить до 15 сентября.