Для вас цветы!: Мошенники придумали очередной изощрённый способ обмана

Ранее сообщалось, что мошенники активизировали новую схему обмана российских пользователей, используя чат-боты для знакомств в Telegram. По данным киберполиции, аферисты, выдавая себя за женщин, вступают в переписку с мужчинами через Telegram-боты. В ходе общения они предлагают посетить частный кинотеатр, после чего отправляют ссылку для оплаты билетов. К слову, аферисты также освоили метод взлома аккаунтов на портале «Госуслуги», действуя от лица военкомата.