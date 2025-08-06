В окрестностях Волчанска в Харьковской области российские разведчики показали корреспонденту РИА Новости места дислокации, с которых украинские войска вели огонь по приграничным районам Белгородской области.
Как сообщил один из разведчиков, на этих позициях была размещена артиллерия калибров 120 и 155 мм, которая поражала, в том числе, город Шебекино.
Он также подчеркнул, что в настоящее время артиллерийские подразделения ВСУ вытеснены с указанных точек, но ранее с этих мест украинские силовики регулярно обстреливали жилые зоны и объекты инфраструктуры приграничных территорий России.
Для обнаружения и ликвидации огневых точек использовались беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. По словам российского бойца, после вытеснения противника с указанных позиций удалось существенно уменьшить интенсивность обстрелов Белгородской области.
В середине июля стало известно о том, что ВС РФ осуществили прорыв обороны ВСУ в Волчанске, установив контроль над автовокзалом и маслоэкстракционным заводом.
Ранее сообщалось, что украинское военное командование вызвало из отпусков женщин-солдат для переброски под Харьков.