Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведчики РФ показали позиции в Волчанске, откуда велся обстрел Белгорода

Российские военные вытеснили бойцов ВСУ с позиций в Волчанске, с которых ранее велся артиллерийский обстрел Белгорода.

Источник: Аргументы и факты

В окрестностях Волчанска в Харьковской области российские разведчики показали корреспонденту РИА Новости места дислокации, с которых украинские войска вели огонь по приграничным районам Белгородской области.

Как сообщил один из разведчиков, на этих позициях была размещена артиллерия калибров 120 и 155 мм, которая поражала, в том числе, город Шебекино.

Он также подчеркнул, что в настоящее время артиллерийские подразделения ВСУ вытеснены с указанных точек, но ранее с этих мест украинские силовики регулярно обстреливали жилые зоны и объекты инфраструктуры приграничных территорий России.

Для обнаружения и ликвидации огневых точек использовались беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. По словам российского бойца, после вытеснения противника с указанных позиций удалось существенно уменьшить интенсивность обстрелов Белгородской области.

В середине июля стало известно о том, что ВС РФ осуществили прорыв обороны ВСУ в Волчанске, установив контроль над автовокзалом и маслоэкстракционным заводом.

Ранее сообщалось, что украинское военное командование вызвало из отпусков женщин-солдат для переброски под Харьков.