Названа причина срочной госпитализации режиссера культовой гангстерской саги

Коппола, однако, похоже, не жалеет о своем увлечении этим проектом. Он сказал: «Многие люди, умирая, говорят: “О, как бы я хотел, чтобы я сделал это, как бы я хотел, чтобы я сделал то”. Но когда я буду помирать, я скажу: “Я должен это сделать, и я должен увидеть, как моя дочь получит “Оскар”, и я должен делать вино, и я должен снять все фильмы, которые я хотел снять”.