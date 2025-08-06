Названа причина срочной госпитализации режиссера культовой гангстерской саги

Фрэнсис Форд Коппола находится в больнице в Риме на «плановой» процедуре. Представитель создателя фильма «Крестный отец» опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что у режиссера культовой саги про мафию была легкая сердечная аритмия.
Фрэнсис Форд Коппола, ветеран американо-итальянского кинематографа, создатель «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня», прошел срочную медицинскую процедуру в Риме, по словам его представителя, который опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что у него была легкая сердечная аритмия.
«Мистер Коппола прошел плановую процедуру обновления у известного доктора Андреа Натале, его лечащего врача с более чем 30-летним стажем, и прекрасно отдыхает», — сказал представитель режиссера в ответ на сообщения итальянских СМИ о том, что режиссер был госпитализирован, добавив, что «все хорошо».
Как пишет The Guardian, сам Коппола после этого опубликовал сообщение в социальной сети, написав своим подписчикам: «С Дада (так меня называют мои дети) все в порядке, и я воспользовался возможностью, находясь в Риме, обновить свою 30-летнюю процедуру с ее изобретателем, великим итальянским врачом — доктором Андреа Натале! Я в порядке!».
Местные СМИ сообщили, что 86-летний Коппола был госпитализирован в государственную больницу Policlinico Tor Vergata во вторник утром для проведения операции, связанной с проблемами с сердцем, которая была запланирована уже давно, но перед операцией у него возникла легкая сердечная аритмия, и врачи поместили его под наблюдение.
Однако его представитель категорически опроверг эти сообщения, назвав их «неправдивыми».
«Никакой чрезвычайной ситуации не было. Он отправился в больницу на машине», — сказал представитель Копполы.
Культовый режиссер-обладатель премии «Оскар» часто бывает в Италии, и в середине июля он посетил кинофестиваль Magna Graecia в Калабрии, на юге Италии, чтобы представить свой последний фильм «Мегаполис». Как сообщает информагентство Ansa, он также проводил время в Италии, подыскивая места для съемок новой постановки, съемки которой должны начаться осенью.
В пятницу Коппола завершил турне по шести городам США в поддержку «Мегаполиса», сообщает Hollywood Reporter. Неясно, когда он вернулся в Италию, отмечает The Guardian.
Выступая перед зрителями на кинофестивале в Калабрии, Коппола, обладатель пяти «Оскаров», сказал: «Молодые люди говорят, что мир — это катастрофа, но я отвечаю, что нет такой проблемы, которую человек не мог бы решить».
Его научно-фантастический фильм «Мегаполис» с Адамом Драйвером в главной роли обошелся в 120 миллионов долларов, которые были в основном профинансированы за счет продажи его виноградников. Но отзывы были неоднозначными: обозреватель Питер Брэдшоу из Guardian назвал его «раздутым, скучным и сбивающе поверхностным фильмом».
Коппола, однако, похоже, не жалеет о своем увлечении этим проектом. Он сказал: «Многие люди, умирая, говорят: “О, как бы я хотел, чтобы я сделал это, как бы я хотел, чтобы я сделал то”. Но когда я буду помирать, я скажу: “Я должен это сделать, и я должен увидеть, как моя дочь получит “Оскар”, и я должен делать вино, и я должен снять все фильмы, которые я хотел снять”.
Режиссер, чья жена Элеонора умерла в апреле прошлого года, добавил: «И я буду так занят, думая обо всех вещах, которые мне предстоит сделать, что, когда умру, я этого не замечу».