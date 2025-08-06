В «Акроне» с «определенным опасением» относятся к новому лимиту на легионеров

Гендиректор «красно-черных» Константин Клюшев считает, что к подобным темам нужно подходить с перспективой, долгосрочным планированием.
Известно, что по новым правилам (пока их не приняли), в заявке клуба могут быть до десяти иностранцев (в этом сезоне — 13), а на поле одновременно до пяти легионеров (на данный момент — восемь).
«Относимся с определенным опасением. К таким вопросам нужно подходить с определенной перспективой, иметь более долгосрочное планирование. А мы, получается, живем от сезона к сезону. Каждый раз правила меняются», — заявил Клюшев.
Подчеркнул: в клубе переживают из-за этого. В том числе с учетом финансовой стороны вопроса.
«Относимся к деньгам внимательно. Это частные средства. Не можем ими просто так разбрасываться, покупая игрока и потом за бесценок отдавая только из-за того, что у нас изменился лимит на легионеров», — объяснил гендир «молодых и звонких».
В разговоре с «Матч ТВ» добавил: все команды не будут в восторге от подобных инициатив.
Ранее свои мнения об ужесточении лимита на легионеров озвучили владелец «Акрона» Павел Морозов и главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев.
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