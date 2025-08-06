Шведка чудом выжила в страшной аварии и рассказала, как встретилась с ангелами

Жительница Швеции чудом выжила в автоаварии — пока шведка была без сознания, она увидела ангелов, предсказавших ее будущее. Об этом пишет портал Need To Know.
В 2004 году 42-летняя Жанетт Хендстрем попала в серьезное ДТП, когда ее автомобиль столкнулся с встречной машиной при попытке обгона.
В результате аварии она получила тяжелейшие травмы — разрыв диафрагмы, повреждение кишечника и пробитые легкие. Женщина вспоминает, что на мгновение покинула тело и оказалась в состоянии умиротворения, где, по ее словам, встретила покойную крестную и двух ангелов.
Они показали ей будущего мужа и троих детей. Услышав молитвы родных, Хендстрем решила вернуться к жизни. Несмотря на тяжелые травмы и инвалидность, она восстановилась и позже действительно вышла замуж и стала матерью. Шведка считает, что пережитое в коме было не фантазией, а возвращением к подлинному «я».
— Я увидела, как гашу вибрации моих детей, которых мне только предстояло встретить и создать. Ангелы показали мне, как важно, чтобы жизнь продолжалась, — вспоминает пережитое Хендстрем в беседе с порталом.
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