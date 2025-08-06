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Фейковый приказ об изъятии урожая напугал воронежцев

Фейковый приказ об изъятии урожая начали распространять в сети, предупреждает Telegram-канал «Война с фейками. Воронежская область».

Источник: АиФ Воронеж

В поддельном документе говорится, что «сельскохозяйственные организации и предприятия» якобы в рамках некой программы «Все для победы» обязаны передавать часть урожая в госрезерв.

На самом деле и подобного приказа, и программы «Все для победы» не существует.

«На портале официального опубликования правовых актов региона такие документы отсутствуют. Кроме того, 5 августа, в день “подписания приказа”, министр Алексей Сапронов находится в отпуске и документы не подписывает. Призываем доверять только официальным источникам информации», — обратились к воронежцам.