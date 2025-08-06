Фейковый приказ об изъятии урожая напугал воронежцев

«На портале официального опубликования правовых актов региона такие документы отсутствуют. Кроме того, 5 августа, в день “подписания приказа”, министр Алексей Сапронов находится в отпуске и документы не подписывает. Призываем доверять только официальным источникам информации», — обратились к воронежцам.