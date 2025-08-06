В Волгограде отстранили от должности замглавы ЛУМВД на транспорте

Как сообщало следствие, с марта по сентябрь 2023 года замначальника Волгоградского ЛУМВД России на транспорте получил от директора коммерческой организации через посредника взятку в размере не менее 260 тысяч рублей за заключение фиктивного контракта и подписание актов якобы выполненных работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получение взятки в крупном размере.