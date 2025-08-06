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В Волгограде отстранили от должности замглавы ЛУМВД на транспорте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг — РИА Новости. Заместителя начальника Волгоградского ЛУМВД на транспорте, подозреваемого в получении взятки, отстранили от должности, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по ПФО.

Источник: РИА Новости

Как сообщало следствие, с марта по сентябрь 2023 года замначальника Волгоградского ЛУМВД России на транспорте получил от директора коммерческой организации через посредника взятку в размере не менее 260 тысяч рублей за заключение фиктивного контракта и подписание актов якобы выполненных работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получение взятки в крупном размере.

«В настоящее время он (замглавы Волгоградского ЛУМВД — ред.) отстранен от занимаемой должности», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что противоправные действия были выявлены оперативниками собственной безопасности УТМВД России по ПФО в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при исполнении госконтрактов по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения и оборудования Волгоградского ЛУМВД России на транспорте.