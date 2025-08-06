В Туапсинском район после потопа экстренно обеспечивают водой детские здравницы

Особую тревогу вызывает ситуация в детских лагерях «Морская звезда» и «Чайка», где на исходе остались запасы питьевой воды. В первой здравнице находятся около 800 детей, во второй — более 500 несовершеннолетних и 250 взрослых. Организована доставка воды с привлечением дополнительных водовозов из соседних муниципалитетов, однако текущих объемов пока недостаточно для полного обеспечения потребностей.