В Туапсинском район после потопа экстренно обеспечивают водой детские здравницы

В Туапсинском районе Краснодарского края развернута масштабная операция по обеспечению водой детских оздоровительных лагерей, оставшихся без водоснабжения после мощного паводка. Как сообщил в своем Telegram-канале (18+)глава муниципалитета Сергей Бойко, экстренные меры приняты в связи с введением режима чрезвычайной ситуации местного уровня, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Стихия, обрушившаяся на район 3 августа, привела к критическому подъему уровня воды в реках. В результате в селе Лермонтово оказался поврежден водовод, а мост через реку Шапсухо полностью разрушен. Эти повреждения парализовали систему водоснабжения нескольких населенных пунктов.
Особую тревогу вызывает ситуация в детских лагерях «Морская звезда» и «Чайка», где на исходе остались запасы питьевой воды. В первой здравнице находятся около 800 детей, во второй — более 500 несовершеннолетних и 250 взрослых. Организована доставка воды с привлечением дополнительных водовозов из соседних муниципалитетов, однако текущих объемов пока недостаточно для полного обеспечения потребностей.
Аварийно-восстановительные бригады работают в круглосуточном режиме. По предварительным оценкам, полная ликвидация последствий стихии займет время до 7 августа. Власти держат на особом контроле вопрос снабжения детских учреждений и оперативно решают возникающие проблемы.
Напомним, что сразу три населенных пункта в Туапсинском районе оказались затоплены. Из-за проливных дождей в реке Дефань произошел резкий подъем воды.
Также, дополнительные силы МЧС направлены в Туапсинский округ для ликвидации последствий подтоплений. К расчистке территорий присоединились волонтёры, включая жителей соседних районов.