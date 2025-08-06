Семьям погибших в катастрофе Ан-24 амурчан поступили первые выплаты

Губернатор Василий Орлов обратился к руководству авиакомпании с призывом ускорить выплаты и максимально упростить процедуру для пострадавших семей. «Амурская область свои выплаты уже перечислила. Готовы помочь в этой работе. У региона большой опыт работы с пострадавшими при ЧС, во время паводков в короткие сроки специалистам приходится работать с пакетами документов и перечислять средства тысячам семей. Мы умеем это делать и готовы поделиться опытом», — подчеркнул Орлов.