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Семьям погибших в катастрофе Ан-24 амурчан поступили первые выплаты

Первые компенсационные выплаты уже поступили на счета родственников амурчан, погибших в авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе. Информация об этом была озвучена на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Василия Орлова.

Согласно принятому решению, каждая семья первой линии родства получит по 5,025 миллиона рублей за каждого погибшего. Из этой суммы 2,025 миллиона — страховые выплаты, 2 миллиона перечислит авиакомпания, а 1 миллион рублей выделит регион, где проживал погибший. По данным министерства соцзащиты Амурской области, на данный момент все близкие родственники погибших уже определены.

Губернатор Василий Орлов обратился к руководству авиакомпании с призывом ускорить выплаты и максимально упростить процедуру для пострадавших семей. «Амурская область свои выплаты уже перечислила. Готовы помочь в этой работе. У региона большой опыт работы с пострадавшими при ЧС, во время паводков в короткие сроки специалистам приходится работать с пакетами документов и перечислять средства тысячам семей. Мы умеем это делать и готовы поделиться опытом», — подчеркнул Орлов.

Параллельно правительство области ведет переговоры с банками о списании кредитов, оформленных на погибших.

Кроме финансовых вопросов, решается вопрос об установке мемориала. В Тындинском округе уже определен участок для временного памятника, завезены материалы, и в ближайшее время подрядчик приступит к установке поклонного креста на месте катастрофы. Стихийный мемориал, возникший в центре города, убран, а оставленные людьми вещи перенесут к поклонному кресту.

Окончательное решение о месте и дизайне постоянного мемориала будет принято после завершения траурных мероприятий.