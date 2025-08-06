Семьям погибших в катастрофе Ан-24 амурчан поступили первые выплаты

Согласно принятому решению, каждая семья первой линии родства получит по 5,025 миллиона рублей за каждого погибшего. Из этой суммы 2,025 миллиона — страховые выплаты, 2 миллиона перечислит авиакомпания, а 1 миллион рублей выделит регион, где проживал погибший. По данным министерства соцзащиты Амурской области, на данный момент все близкие родственники погибших уже определены.
Губернатор Василий Орлов обратился к руководству авиакомпании с призывом ускорить выплаты и максимально упростить процедуру для пострадавших семей. «Амурская область свои выплаты уже перечислила. Готовы помочь в этой работе. У региона большой опыт работы с пострадавшими при ЧС, во время паводков в короткие сроки специалистам приходится работать с пакетами документов и перечислять средства тысячам семей. Мы умеем это делать и готовы поделиться опытом», — подчеркнул Орлов.
Параллельно правительство области ведет переговоры с банками о списании кредитов, оформленных на погибших.
Кроме финансовых вопросов, решается вопрос об установке мемориала. В Тындинском округе уже определен участок для временного памятника, завезены материалы, и в ближайшее время подрядчик приступит к установке поклонного креста на месте катастрофы. Стихийный мемориал, возникший в центре города, убран, а оставленные людьми вещи перенесут к поклонному кресту.
Окончательное решение о месте и дизайне постоянного мемориала будет принято после завершения траурных мероприятий.