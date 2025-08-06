Герой России Туча рассказал, как обманом заставил ДРГ ВСУ сдаться в плен

По его словам, украинские диверсанты попытались выдать себя за военнослужащих ВС РФ под Соледаром после того, как ВСУ потеряли один из опорных пунктов. Однако боец «Туча» вместе с сослуживцами, занявшими позицию, распознал диверсантов по акценту и поведению. Применив тактическую уловку, он убедил их, что окружение неизбежно.