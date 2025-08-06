Герой России Туча рассказал, как обманом заставил ДРГ ВСУ сдаться в плен

Герой России с позывным «Туча» применил хитрость, заставив сдаться диверсионно-разведывательную группу Вооружённых сил Украины. Об этом он рассказал военкору газеты Минобороны «Красная звезда» Кристине Уколовой.
По его словам, украинские диверсанты попытались выдать себя за военнослужащих ВС РФ под Соледаром после того, как ВСУ потеряли один из опорных пунктов. Однако боец «Туча» вместе с сослуживцами, занявшими позицию, распознал диверсантов по акценту и поведению. Применив тактическую уловку, он убедил их, что окружение неизбежно.
«Сил было поровну, но им это знать было необязательно. Говорю: “Пацаны, сдавайтесь, отсюда вы уже не выберетесь”. Не сразу, но в итоге оружие они сложили», — рассказал «Туча».
Боец уточнил, что в числе сдавшихся в плен был и командир ДРГ.
Ранее сообщалось, что военный ВС РФ Сергей Бурмистров выявил украинскую диверсионно-разведывательную группу. Боец открыл огонь и в одиночку сдерживал противника ожидая подкрепления.