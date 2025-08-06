Около 80 тонн контрабандных фруктов из России не пустили в Беларусь

Кроме того, в обратном направлении гомельские таможенники не пропустили 25 тонн овощей. Перцы и томаты были спрятаны за фальшстеной из ящиков. У водителей не было никаких документов на груз, а у индивидуального предпринимателя на томаты не было фитосанитарных сертификатов. Общая стоимость двух партий овощей превысила 205 тысяч рублей.