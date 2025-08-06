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Около 80 тонн контрабандных фруктов из России не пустили в Беларусь

Фрукты и овощи на $250 тысяч не пропустили на границе Беларуси и России из-за проблем с документами.

Источник: Комсомольская правда

Около 80 тонн фруктов и 25 тонн овощей незаконно везли через границу России и Беларуси, рассказали в Государственном таможенном комитете.

Контрабандные фрукты и овощи задержали белорусские таможенники. На белорусско-российской границе были остановлены четыре грузовика с яблоками и грушами, перемещаемыми без документов. Общая стоимость нелегального груза составила около 570 тысяч белорусских рублей.

Кроме того, в обратном направлении гомельские таможенники не пропустили 25 тонн овощей. Перцы и томаты были спрятаны за фальшстеной из ящиков. У водителей не было никаких документов на груз, а у индивидуального предпринимателя на томаты не было фитосанитарных сертификатов. Общая стоимость двух партий овощей превысила 205 тысяч рублей.

По всем фактам также начаты административные процессы. Грузоперевозчикам грозят штрафы в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

А еще литовец пытался ввезти в Беларусь мебель, ткани и плитку, занизив цену в 28 раз.

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