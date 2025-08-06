Заключенный в США закричал от боли после инъекции во время смертной казни

Заключенный Байрон Блэк, осужденный на смертную казнь в США, закричал от сильной боли после того, как тюремные власти отказались отключать дефибриллятор, вживлённый в его организм, написала газета New York Post.
В 1988 году мужчина был приговорён за убийство своей подруги и её двух маленьких дочерей. Смертный приговор привели в исполнение 5 августа 2025 года в учреждении строгого режима Ривербенд в Нэшвилле (штат Теннесси).
Спустя примерно 10 минут после введения смертельной инъекции сотрудники пенитенциарной системы констатировали смерть мужчины. При этом до осуществления приговора осужденный пытался оспорить решение.
Блэк предупреждал, что имплантированный дефибриллятор может несколько раз ударить его током во время казни. Его адвокат Келли Генри рассказала журналистам, что в рамках вскрытия тела заключённого устройство подвергнется проверке.
Юрист также напомнила, что её подзащитный также страдал от деменции, повреждения мозга, почечной недостаточности, застойной сердечной недостаточности и передвигался на инвалидной коляске.
Напомним, в апреле организация Amnesty International* сообщала, что в 2024 году число официально зарегистрированных случаев смертной казни во всём мире достигло максимума за почти десять лет. Согласно этим данным, в прошлом году было казнено 1518 человек.
* Деятельность организации признана Генпрокуратурой РФ и Минюстом РФ нежелательной в России.