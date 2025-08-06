Спорт и культура для всех. Уникальный парк появится в Ленобласти

Горнолыжный курорт «Красное Озеро», уже известный своими зимними трассами, готовится к новому амбициозному шагу — созданию Загородного Парка Спорта, Культуры и Отдыха (ПСКО). Эта инициатива обещает превратить курорт в уникальное всесезонное пространство, объединяющее зимние и летние возможности для жителей региона и гостей из других уголков России.
Летняя рекреация с большим потенциалом.
Проект ПСКО — это не просто расширение курорта, а создание полноценного объекта летнего отдыха. На территории парка появятся футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, гольф-поле, площадка для городков, полоса препятствий, стрельбище и бассейн. Для любителей культурных событий предусмотрена сцена для проведения фестивалей. А для тех, кто ценит экологичный подход, планируется строительство автоматических теплиц, где будут выращивать сельскохозяйственную продукцию. Такой размах позволяет говорить о ПСКО как об одном из крупнейших спортивных парков Северо-Запада России.
Идея проекта проста, но амбициозна: объединить в одной локации зимний и летний курорты, создав инфраструктуру, которая будет работать круглый год. Это особенно важно для региона, где ощущается нехватка современных рекреационных зон для летнего отдыха. Курорт «Красное Озеро» уже обладает базой для всесезонного функционирования, а новый парк дополнит её, сделав отдых доступным и разнообразным в любое время года, уверены авторы проекта.
Социальная миссия и новые возможности.
Уникальный проект ориентирован не только на любителей спорта, но и на тех, кому важно здоровье и восстановление. На курорте уже работает санаторий с широким спектром медицинских услуг, который станет основой для программ комплексной реабилитации. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и людей с ограниченными возможностями. Зимой курорт уже реализует программы реабилитации через адаптивные виды спорта, а с появлением ПСКО эти возможности расширятся и на летний период.
Интересной особенностью проекта стали два энергонезависимых автономных дома, работающих на возобновляемых источниках энергии. Эти дома, оснащённые учебным классом, открывают перспективы для обучения современным профессиям. Здесь смогут проходить подготовку не только молодёжь, но и демобилизованные военные, получая навыки, востребованные на рынке труда. Видео о работе таких домов, где демонстрируют их функциональность и экологичность, уже вызвали интерес в соцсетях.
Кроме того, реализация проекта принесёт региону новые рабочие места — не менее 50 для местных жителей. Это особенно важно для летнего сезона, когда традиционно персонал курорта мог бы сокращаться. Теперь же занятость сохранится, а туристическая привлекательность области вырастет.
Финансовая независимость и поддержка властей.
Одна из сильных сторон проекта — его финансовая модель. ГЛК «Красное Озеро» планирует реализовать ПСКО за счёт собственных и заёмных средств, не прибегая к бюджетному финансированию. Такой подход подчёркивает устойчивость инициативы и её независимость от внешних факторов.
Проект уже получил позитивный отклик со стороны властей. Депутат Госдумы от Ленинградской области Сергей Яхнюк направил губернатору Александру Дрозденко обращение с просьбой поддержать инициативу, на что получил подтверждение о готовности регионального правительства содействовать.
Новость о проекте уже вызвала оживление в социальных сетях. Жители региона видят в ПСКО возможность разнообразить свой досуг и получить доступ к качественной инфраструктуре рядом с домом.
В перспективе парк может стать одной из визитных карточек Ленинградской области. Он не только компенсирует нехватку летних рекреационных зон, но и укрепит статус региона как места, где поддерживается здоровый и активный образ жизни. Сочетание спорта, культуры и реабилитации в одном проекте делает его уникальным не только для Северо-Запада, но и для страны в целом.