Спорт и культура для всех. Уникальный парк появится в Ленобласти

Уникальный проект ориентирован не только на любителей спорта, но и на тех, кому важно здоровье и восстановление. На курорте уже работает санаторий с широким спектром медицинских услуг, который станет основой для программ комплексной реабилитации. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и людей с ограниченными возможностями. Зимой курорт уже реализует программы реабилитации через адаптивные виды спорта, а с появлением ПСКО эти возможности расширятся и на летний период.