«Санитарный геноцид»: нападений на медиков в военных условиях стало больше

Эксперты предупреждают о росте числа нападений на медицинские службы в условиях конфликта. Принцип медицинского нейтралитета находится под угрозой из-за преднамеренных нападений на врачей и больницы, особенно в ходе войны в Газе.
Нападения на медиков и больницы во время военных действий следует называть «санитарным геноцидом», настаивают ученые на фоне участившихся в последние годы подобных нападений.
Медицинские службы все чаще преднамеренно подвергаются нападкам, а медики сталкиваются с насилием и злоупотреблениями в зонах конфликтов по всему миру — в частности, в Газе, а также в Ливане, на Украине, в Судане, Сирии и Сальвадоре.
И это, подчеркивает The Guardian, происходит несмотря на давний принцип международного гуманитарного права медицинской нейтральности, который защищает медицинских работников и учреждения здравоохранения во время вооруженных конфликтов и гражданских беспорядков, позволяя им оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.
В комментарии, опубликованном в British Medical Journal, доктор Джоэль Аби-Рашед и ее коллеги из Американского университета Бейрута в Ливане написали: «Как в Газе, так и в Ливане медицинские учреждения не только подвергались прямым нападениям, но и затруднялся доступ к медицинской помощи, включая инциденты, когда машины скорой помощи не могли проехать. добраться до раненого или подвергнуться преднамеренному нападению. Становится очевидным, что медицинские работники и учреждения здравоохранения больше не пользуются защитой, гарантированной международным гуманитарным правом».
Авторы приводят данные о полномасштабном вторжении Израиля в Газу, в результате которого погибло по меньшей мере 986 медицинских работников. Последние данные организации Healthcare Workers Watch показывают, что 28 врачей из Газы содержатся в израильских тюрьмах без предъявления каких-либо обвинений, восемь из них — старшие консультанты по хирургии, ортопедии, интенсивной терапии, кардиологии и педиатрии.
Представитель Всемирной организации здравоохранения на Западном берегу и в Секторе Газа заявил в Совете безопасности ООН в январе, что больницы в Газе «превратились в поля сражений», в то время как система здравоохранения «систематически демонтируется и находится на грани краха».
Работники здравоохранения в Газе, которые были среди сотен задержанных израильскими военными и которые в начале 2025 года беседовали с The Guardian в рамках проекта «Врачи в заключении», полагали, что они стали мишенью, потому что были врачами.
Они поделились душераздирающими свидетельствами о пытках, избиениях, голоде и унижениях, в том числе о том, что их постоянно избивали и часами держали в напряженном положении, а также о том, что безостановочно включали громкую музыку, чтобы помешать им заснуть. Им также было отказано в еде, воде, душе и сменной одежде.
Министерство здравоохранения Ливана установило, что в период с 8 октября 2023 года по 27 января 2025 года Армия обороны Израиля убила 217 медицинских работников, повредила 177 машин скорой помощи и зафиксировала 68 нападений на больницы.
По данным коалиции «За охрану здоровья в условиях конфликта», в 2024 году было зафиксировано 3623 нападения на медицинские учреждения или воспрепятствование их работе, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.
В число этих нападений входили врачи, медсестры и связанные с ними медицинские работники, которые подвергались избиениям, произвольным арестам, похищениям, пыткам и убийствам; пациенты были застрелены в своих постелях или доставлены в центры содержания под стражей; а также больницы, которые преднамеренно подвергались бомбардировкам и рейдам.
Авторы статьи BMJ призывают врачей «отказаться от принципа медицинской нейтральности» и выступить против «здоровьеубийства» или подстрекательства будущих нарушителей. Это может включать в себя пропаганду соблюдения норм правосудия и международного гуманитарного права, а также документирование и разоблачение нарушений медицинского нейтралитета.
В статье для The Guardian Маартен ван дер Хейден, юрист по глобальному здравоохранению и научный сотрудник Лондонской школы гигиены и тропической медицины, отметил, что международное гуманитарное право, Женевские конвенции, оставляют «значительный простор для толкования и не требуют подотчетности».
Председатель комитета по медицинской этике Британской медицинской ассоциации доктор Эндрю Грин сказал: «В последние годы врачи были потрясены, увидев ужасающий рост числа нападений на медицинские учреждения, пациентов и персонал в зонах конфликтов, а также пренебрежение медицинским нейтралитетом и международным гуманитарным правом».
Он отметил, что, хотя по всему миру есть примеры, сектор Газа оказался самым тяжелым, учитывая, что «население находится под угрозой неминуемого голода, в то время как системы здравоохранения, необходимые для ухода за голодающими, систематически уничтожаются, а медицинских работников убивают и произвольно задерживают».
Доктор Грин призвал международные медицинские ассоциации, НПО, правительства и ООН «сообщать о нарушениях прав человека и охраны здоровья и привлекать к ответственности тех, кто нарушает международное гуманитарное право».
«Те, кто обладает властью, должны использовать все имеющиеся в их распоряжении рычаги, чтобы обеспечить оказание гуманитарной помощи и неотложной медицинской помощи наиболее уязвимым слоям населения мира. Одним из очевидных шагов могло бы стать назначение специального докладчика ООН по вопросам охраны здоровья в вооруженных конфликтах», — добавил он.
Министр иностранных дел, по делам содружества и развития Хамиш Фальконер ранее заявил, что правительство Великобритании призывает израильские власти обеспечить «прозрачное расследование инцидентов, привлечение виновных к ответственности и извлечение уроков».