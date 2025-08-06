«Санитарный геноцид»: нападений на медиков в военных условиях стало больше

В комментарии, опубликованном в British Medical Journal, доктор Джоэль Аби-Рашед и ее коллеги из Американского университета Бейрута в Ливане написали: «Как в Газе, так и в Ливане медицинские учреждения не только подвергались прямым нападениям, но и затруднялся доступ к медицинской помощи, включая инциденты, когда машины скорой помощи не могли проехать. добраться до раненого или подвергнуться преднамеренному нападению. Становится очевидным, что медицинские работники и учреждения здравоохранения больше не пользуются защитой, гарантированной международным гуманитарным правом».