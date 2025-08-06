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В Иране казнили ещё одного мужчину за шпионаж в пользу израильского «Моссада»: он передал данные об ученом-ядерщике

В Иране казнили очередного мужчину, обвинённого в шпионаже в пользу Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Иранские власти казнили гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Как сообщает официальный судебный портал Mizan Online, казнь через повешение была приведена в исполнение в среду после подтверждения приговора Верховным судом.

Осужденный Рузбех Вади, работавший в одной из ключевых секретных организаций Ирана, был признан виновным в передаче информации об иранском ученом-ядерщике, убитом во время конфликта между Ираном и Израилем, обострившемся в июне.

Согласно обвинению, Вади был завербован израильской разведкой «Моссад» через интернет и использовал свой служебный доступ для передачи секретных данных.

Этот случай стал пятым за последнее время, когда в Иране казнят людей по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Аналогичные приговоры были вынесены ранее трем другим гражданам исламской республики.