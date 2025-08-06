Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо назвал условие для восстановления портов в Херсонской области

Сальдо: восстановление портов Херсонской области начнется после заключения мира.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Восстановление морских портов и возобновление их работы в Херсонской области станет возможным только после заключения мира, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

«О восстановлении портов Херсонской области сейчас речи не идет. Потому что для того, чтобы их восстановить, нужно, чтобы был заключен мир. Конечно же, они нужны для развития экономики. И придет время, они будут обязательно восстановлены. Восстанавливать будем после заключения полномасштабного мирного соглашения», — заявил Сальдо.

По его словам, такая же ситуация с восстановлением Каховской плотины и Антоновского моста. «Уже тогда будем восстанавливать экономику послевоенными быстрыми темпами», — заявил губернатор.

В Херсонской области три ключевых порта — Геническ, Скадовск и Хорлы.