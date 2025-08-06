«Слова ранят глубоко»: выявлены печальные для детей последствия словесного унижения родителями

Кроме того, распространенность физического насилия снизилась вдвое — примерно с 20% среди тех, кто родился в период с 1950 по 1979 год, до 10% среди участников, родившихся в 2000 году или после этой даты. Однако распространенность словесных оскорблений возросла с 12% среди тех, кто родился до 1950 года, до примерно 20% среди тех, кто родился в 2000 году или позже.