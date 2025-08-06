«Слова ранят глубоко»: выявлены печальные для детей последствия словесного унижения родителями

Новое исследование показало, что у детей, подвергшихся словесному насилию, во взрослом возрасте более вероятно ухудшение психического здоровья. Анализ показывает, что долгосрочный ущерб здоровью может быть даже серьезнее, чем у детей, подвергающихся физическому насилию.
Исследование показало, что родители, которые высмеивают, угрожают или унижают своих детей, рискуют на 64% повысить вероятность того, что у тех будет плохое психическое здоровье во взрослом возрасте, отмечает The Guardian.
Исследование также показало, что количество случаев физического насилия среди участников исследования со временем уменьшилось, в то время как количество словесных оскорблений увеличилось.
В исследовании, опубликованном в BMJ Open, были собраны данные о 20 687 взрослых людях из семи исследований, опубликованных в период с 2012 по 2024 год.
В ходе исследований использовались все включенные вопросы о физическом и словесном насилии в детстве с использованием, в частности, шкалы психического благополучия Уорика-Эдинбурга для измерения индивидуальных и комбинированных компонентов психического благополучия взрослых.
В течение двух недель участников спрашивали об их психическом благополучии, и в ответах присваивалась оценка, позволяющая определить, было ли у участника низкое или высокое чувство психического благополучия.
Согласно анализу результатов, в то время как физическое насилие было связано с 52%-ным увеличением вероятности того, что человек будет испытывать низкое психическое благополучие во взрослом возрасте, словесные оскорбления были связаны с несколько более высокой вероятностью — 64%.
Анализ также показал, что даже в тех случаях, когда физическое насилие было частью детского опыта человека, участники, которые также подвергались словесным оскорблениям, сталкивались с дополнительными рисками, пишет The Guardian. Распространенность низкого психического благополучия среди тех, кто не сталкивался с жестоким обращением, составила 16%, увеличившись до 22,5% в случае физического насилия, 24% в случае словесных оскорблений и 29% как в случае физического, так и словесного насилия.
Кроме того, распространенность физического насилия снизилась вдвое — примерно с 20% среди тех, кто родился в период с 1950 по 1979 год, до 10% среди участников, родившихся в 2000 году или после этой даты. Однако распространенность словесных оскорблений возросла с 12% среди тех, кто родился до 1950 года, до примерно 20% среди тех, кто родился в 2000 году или позже.
Эти результаты дополняют предыдущие исследования, которые показали, что словесные оскорбления в детстве были связаны с более высоким риском членовредительства, употребления наркотиков и попадания в тюрьму.
«Наше исследование показывает, что оскорбительные высказывания в адрес детей могут иметь долгосрочные последствия для психического здоровья, по меньшей мере, такие же серьезные, как и те, которые связаны с физическим насилием», — комментирует профессор Марк Беллис из Ливерпульского университета Джона Мурса, ведущий автор исследования.
«Не менее тревожной является тенденция, наблюдавшаяся в течение периода исследования, когда физическое насилие снизилось, но словесные оскорбления возросли … что потенциально компенсирует улучшение психического здоровья, которого мы могли бы ожидать от снижения подверженности физическому вреду», — продолжает профессор.
Авторы исследования признали его ограниченность, а именно то, что они не смогли оценить серьезность ни одного из видов жестокого обращения, а также причины этих тенденций в изменении распространенности физического и словесного насилия.
«Хотя в этом исследовании не рассматриваются причины этих тенденций, жизненно важно, чтобы мы не просто заменяли одну форму детской травмы другой», — добавил Марк Беллис. — Вот почему мы должны не просто указывать родителям, чего не следует делать, а вместо этого предлагать четкую практическую поддержку и рекомендации, которые позволят им воспитывать своих детей в здоровых, заботливых отношениях".
Анализ также показал, что участники, родившиеся в 2000 году или позже, имели более высокую вероятность общего низкого психического благополучия, при этом мужчины чаще сообщали, что никогда или редко не чувствовали оптимизма, полезности или близости с людьми, в то время как женщины чаще сообщали, что никогда или редко не чувствовали себя расслабленными.
Джессика Бонди, основательница благотворительной организации Words Matter, цель которой — положить конец детским словесным оскорблениям, сказала, что исследование подтвердило, что «слова могут глубоко ранить и оказывать длительное воздействие на психическое здоровье и развитие ребенка».
Она добавила: «Любые успехи, достигнутые в сокращении физического насилия, могут быть сведены на нет ростом числа словесных оскорблений. Мы должны действовать сейчас, чтобы противостоять долговременному вреду, причиняемому жестокими, критическими или контролирующими высказываниями. Нам нужно воспитывать детей, а не унижать их. От этого зависит психическое здоровье следующего поколения и наше общее будущее».