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В «Акроне» рассказали, при каких условиях продолжат сотрудничество с Дзюбой

Артем Дзюба присоединился к тольяттинцам в сентябре 2024-го. Провел за них уже 27 матчей. Отметился 12 голами и восемью результативными передачами.

Артем Дзюба присоединился к тольяттинцам в сентябре 2024-го. Провел за них уже 27 матчей. Отметился 12 голами и восемью результативными передачами.

В этом сезоне 24-й номер «красно-черных» сыграл в трех встречах. Дважды поразил ворота соперников. Плюс один ассист. Контракт с «молодыми и звонкими» рассчитан до лета 2026 года. Переподписал соглашение в июне.

«Все зависит от Артема больше, чем от нас, его желания продолжать в РПЛ или нет. Он уже говорил, что этот розыгрыш Премьер-лиги может стать для него последним. Насколько стремление завершить карьеру будет сильным в конце года — посмотрим», — уточнил гендиректор «Акрона» Константин Клюшев.

В разговоре с журналистом «Матч ТВ» подчеркнул: сейчас 36-летний нападающий в отличной форме как физически, так и ментально.

Недавно гендир «красно-черных» прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

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