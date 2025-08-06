В «Акроне» рассказали, при каких условиях продолжат сотрудничество с Дзюбой

Артем Дзюба присоединился к тольяттинцам в сентябре 2024-го. Провел за них уже 27 матчей. Отметился 12 голами и восемью результативными передачами.
В этом сезоне 24-й номер «красно-черных» сыграл в трех встречах. Дважды поразил ворота соперников. Плюс один ассист. Контракт с «молодыми и звонкими» рассчитан до лета 2026 года. Переподписал соглашение в июне.
«Все зависит от Артема больше, чем от нас, его желания продолжать в РПЛ или нет. Он уже говорил, что этот розыгрыш Премьер-лиги может стать для него последним. Насколько стремление завершить карьеру будет сильным в конце года — посмотрим», — уточнил гендиректор «Акрона» Константин Клюшев.
В разговоре с журналистом «Матч ТВ» подчеркнул: сейчас 36-летний нападающий в отличной форме как физически, так и ментально.
Недавно гендир «красно-черных» прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.