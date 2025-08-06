Филолог объяснил, как добиться от ChatGPT объективности вместо приятных ответов

Объективность ответа искусственного интеллекта зависит от того, как именно сформулирован запрос. Об этом заявил доцент кафедры общего языкознания имени Добродомова Института филологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ), кандидат технических наук Михаил Шаповалов.
По словам эксперта, эффективный промт строится на нескольких ключевых элементах:
четкое обозначение роли нейросети, например: «Ты — филолог, специалист по античной литературе»; максимально конкретная формулировка задачи: «Приведи два примера метафор в текстах Гомера»; указание на желаемую лексику — какие слова стоит использовать, а какие исключить;включение примера ответа, что поможет системе точнее понять формат и содержание ожидаемого результата.
— Вместо простого вопроса «Это хорошо или плохо?» лучше использовать более детализированные формулировки: «Каковы позитивные, нейтральные и негативные аспекты или последствия данного явления?» или «Какие аргументы можно привести в пользу и против данной точки зрения?». Такие запросы стимулируют более глубокий анализ и уменьшают вероятность однобокого ответа, — добавил Михаил Шаповалов в беседе с агентством городских новостей «Москва».
ChatGPT не осуществляет анализ пользовательских сообщений с точки зрения возможной уголовной ответственности. Однако существуют отдельные запросы, которые система может распознать как потенциально критические. О подобном предупреждал и глава OpenAI Сэм Альтман. По его словам, переписку человека с нейросетью ChatGPT могут раскрыть властям по судебному запросу.