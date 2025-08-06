Филолог объяснил, как добиться от ChatGPT объективности вместо приятных ответов

— Вместо простого вопроса «Это хорошо или плохо?» лучше использовать более детализированные формулировки: «Каковы позитивные, нейтральные и негативные аспекты или последствия данного явления?» или «Какие аргументы можно привести в пользу и против данной точки зрения?». Такие запросы стимулируют более глубокий анализ и уменьшают вероятность однобокого ответа, — добавил Михаил Шаповалов в беседе с агентством городских новостей «Москва».