СМИ: Иностранные компании хотят забрать у S7 Airbus A320neo, простаивающие в РФ

Частные авиакомпании AlMasria (Египет) и SEAIR Int (Филиппины) предложили забрать простаивающие у российской авиакомпании S7 самолеты Airbus A320neo. Соответствующие обращения направила компания MelonAero (Черногория), которая выступает инициатором обсуждения. Об этом в среду, 6 августа, сообщает «Коммерсантъ».
Уточняется, что у Airbus A320neo проблемные американские двигатели, ремонт которых в России невозможен. При этом компании обещают поставить самолеты на рейсы между курортами своих стран и российскими городами. Также речь может идти об обмене самолетами.
— Кроме того, наличие этих самолетов в России при отсутствии возможности их полноценного использования не приносит экономической выгоды ни государству, ни авиакомпании, — цитирует обращение издание.
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