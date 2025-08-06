Беспилотную опасность объявили и затем отменили в Ростовской области

В Ростовской области в течение ночи и до утра 6 августа действовала беспилотная опасность. Предупреждение об угрозе от РСЧС поступило в 21:56, отбой объявили в 5:45.
— Отбой беспилотной опасности по всей территории региона, — говорится в сообщении.
К слову, в течение прошедшей ночи в регионе ликвидировали 16 БПЛА. Атаку отразили в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.
В частности, в хуторе Золотаревка из-за повреждения ЛЭП без электричества остались почти 200 жителей 87 домов, также из-за упавшего беспилотника перекрыли дорогу из Каменска в поселок Глубокий.
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