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Беспилотную опасность объявили и затем отменили в Ростовской области

Ночью с 5 на 6 августа в Ростовской области действовала беспилотная опасность, угроза снята.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в течение ночи и до утра 6 августа действовала беспилотная опасность. Предупреждение об угрозе от РСЧС поступило в 21:56, отбой объявили в 5:45.

— Отбой беспилотной опасности по всей территории региона, — говорится в сообщении.

К слову, в течение прошедшей ночи в регионе ликвидировали 16 БПЛА. Атаку отразили в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.

В частности, в хуторе Золотаревка из-за повреждения ЛЭП без электричества остались почти 200 жителей 87 домов, также из-за упавшего беспилотника перекрыли дорогу из Каменска в поселок Глубокий.

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