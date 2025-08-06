Стало известно, какое число россиян не может обойтись без меда

Большинство потребителей (59%) в момент покупки смотрят на сорт и покупают мед только определенных ботанических сортов, а 36% опрошенных не обращают на это внимание. Среди мест покупок самыми распространенными являются рынки или же приобретение напрямую у пасечников. 60% опрошенных сообщили, что покупают продукт через знакомых или частных лиц, 41% посещает ярмарки и рынки, а 18% — в супер и гипермаркетах. В опросе участвовали 1,2 тысячи граждан из городов с населением более 100 тысяч человек.