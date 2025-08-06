Стало известно, какое число россиян не может обойтись без меда

Мед в России покупает 80% граждан, это подтверждают исследования Роскачества, сообщает ТАСС.
Согласно исследованию, чаще всего россияне предпочитают цветочный (47%), липовый (45%) и гречишный (37%) мед. Почти четверть граждан, а это 23%, выбирают мед из разных трав. Другие сорта респонденты отмечали реже, среди них, например, акациевый (7%), донниковый (6%), каштановый (4%), подсолнечный (4%) и другие.
Большинство потребителей (59%) в момент покупки смотрят на сорт и покупают мед только определенных ботанических сортов, а 36% опрошенных не обращают на это внимание. Среди мест покупок самыми распространенными являются рынки или же приобретение напрямую у пасечников. 60% опрошенных сообщили, что покупают продукт через знакомых или частных лиц, 41% посещает ярмарки и рынки, а 18% — в супер и гипермаркетах. В опросе участвовали 1,2 тысячи граждан из городов с населением более 100 тысяч человек.
Ранее Роскачество сообщало, что в 10 марках меда из 20 нашли признаки фальсификации и несоответствие заявленным характеристикам. Об этом сообщается на сайте Роскачества.