Минский метрополитен прокомментировал сбой работы банковских терминалов

В Минском метрополитене сообщили о восстановлении работы банковских терминалов.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что минский метрополитен предупредил о перебоях при оплате картами.
Сбой в работе банковских терминалов произошел в метро Минска 5 августа. Около 21.00 сообщили о перебоях в оплате проезда в метро бесконтактными банковскими картами.
На устранение сбоя потребовалось примерно два часа. Примерно в 23.00 часа проинформировали о том, что работа банковских терминалов в метрополитене восстановлена в полном объеме.
— Оборудование работает в штатном режиме, — прокомментировали в пресс-службе минской подземки.
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