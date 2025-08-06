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Минский метрополитен прокомментировал сбой работы банковских терминалов

Минский метрополитен: работа банковских терминалов восстановлена.

Источник: Комсомольская правда

В Минском метрополитене сообщили о восстановлении работы банковских терминалов.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что минский метрополитен предупредил о перебоях при оплате картами.

Сбой в работе банковских терминалов произошел в метро Минска 5 августа. Около 21.00 сообщили о перебоях в оплате проезда в метро бесконтактными банковскими картами.

На устранение сбоя потребовалось примерно два часа. Примерно в 23.00 часа проинформировали о том, что работа банковских терминалов в метрополитене восстановлена в полном объеме.

— Оборудование работает в штатном режиме, — прокомментировали в пресс-службе минской подземки.

Тем временем около 80 тонн контрабандных фруктов из России не пустили в Беларусь.

И мы писали, что популярный у белорусов Wildberries запустил систему кэшбека за покупки.

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