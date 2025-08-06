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Россиян ожидает 10-дневная магнитная буря: подробный прогноз

Согласно прогнозу астрономов с портала Time-In, в Красноярск движется магнитная буря, которая начнет набирать силу сегодня, 6 августа.

Согласно прогнозу астрономов с портала Time-In, в Красноярск движется магнитная буря, которая начнет набирать силу сегодня, 6 августа.

Вечером ожидаются магнитные возмущения, достигающие 4 баллов по шкале, что соответствует малой геомагнитной буре.

Эти колебания будут продолжаться до воскресенья, 10 августа. После 15:00 10 августа сила бурь возрастет до 5 баллов, что указывает на умеренную геомагнитную бурю. К 15:00 11 августа ожидается ослабление до 4 баллов.

С 12 по 15 августа мощность геомагнитных колебаний будет колебаться в пределах от 3 до 5 баллов.

Министерство здравоохранения Красноярского края призывает жителей обратить внимание на свое самочувствие в этот период и принять профилактические меры. Специалисты рекомендуют следовать определенным рекомендациям для минимизации возможного негативного воздействия магнитных бурь.