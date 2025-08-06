Mash: Леонтьева уговорили прилететь в Казань и спеть вживую

«Переговоры с певцом велись около полугода и на данный момент получено согласие. Сейчас легенда эстрады активно готовится к выступлению: ежедневно плавает и бегает», — пишет Mash ссылаясь на источник близкий к организаторам. Также сообщается, что Леонтьев уже заказал костюмы и работает над аранжировкой и танцами к предстоящему концерту.