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Mash: Леонтьева уговорили прилететь в Казань и спеть вживую

Валерий Леонтьев впервые за девять лет прилетит в Казань и исполнит пять своих хитов на фестивале «Новая Волна». Об этом сообщает Mash. Отмечается, что артиста уговорил прилететь продюсер Игорь Крутой.

Валерий Леонтьев впервые за девять лет прилетит в Казань.

Валерий Леонтьев впервые за девять лет прилетит в Казань и исполнит пять своих хитов на фестивале «Новая Волна». Об этом сообщает Mash. Отмечается, что артиста уговорил прилететь продюсер Игорь Крутой.

«Переговоры с певцом велись около полугода и на данный момент получено согласие. Сейчас легенда эстрады активно готовится к выступлению: ежедневно плавает и бегает», — пишет Mash ссылаясь на источник близкий к организаторам. Также сообщается, что Леонтьев уже заказал костюмы и работает над аранжировкой и танцами к предстоящему концерту.

В рамках фестиваля «Новая волна», который пройдет в Казани с 21 по 26 августа, Леонтьев исполнит хиты «Ты меня не забывай», «Маргарита», «Дельтаплан», «Казанова» и «Зеленый свет». В какой именно из дней выступит звезда эстрады, пока не уточняется.

В 2024 году артист заявлял о завершении концертной деятельности, однако по личной просьбе продюсера Игоря Крутого согласился на выступление. За последние пять лет Леонтьев выступал лишь дважды, и оба выступления были на юбилейных концертах Игоря Крутого в Москве.