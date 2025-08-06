На Волжской ГЭС немного снизят сбросы из-за дефицита воды

Росводоресурсы провели заседание и озвучили новый режим работы Волгоградского гидроузла на ближайший месяц. С 11 августа и до 10 сентября 2025 года через Волжскую ГЭС будут сбрасывать по 5100—5500 куб.м/с при минимальных среднесуточных 5000 кубометров в секунду. Это немного меньше, чем в июне и в июле, и связано с тем, что в связи с прогнозами Росгидромета на август, запасы воды в Волжско-Камском бассейне решили расходовать рационально, сообщили в ведомстве.