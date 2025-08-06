Лечение лягушками в Якутии прокомментировали с точки зрения медицины

Врач терапевт Надежда Чернышова прокомментировала «МК» видео «лечения» лягушками в Якутии.
На кадрах мужчина поясняет, что регулярно ест живых лягушек, считая их полезными для пищеварительного тракта. На вопрос наблюдателя, шевелятся ли они у него внутри, экспериментатор со смехом показывает характерное движение лягушки, цепляющейся за жизнь.
— Подобные видео, где жители Якутии глотают лягушек с лечебной целью, я видела еще в 2017 году. То есть это достаточно традиционная вещь.
Метод лечения живыми лягушками применяется в Китае, в основном в Юго-Восточной Азии. Теперь и до Якутии эта методика дошла. Ее адепты объясняют свои действия следующим образом: шкурка лягушек содержит железо, выделяющее особую слизь, которая благотворно действует на слизистую оболочку желудка и кишечника человека.
На самом деле, конечно, нет никакой научного доказательства о пользе этого метода. Только вера в чудеса. Есть так называемый эффект плацебо, когда если человек верит в то, что он употребляет лекарства, то сила веры и положительного ожидания приводит к улучшению самочувствия. Здесь, видимо, еще психологическая установка — чем экзотичнее, тем полезнее. Все люди хотят какую-то волшебную таблетку, чтобы сразу выздороветь.
Но нужно понимать: этот способ предлагают для лечения заболеваний пищеварительной системы. Но если у человека гастрит, то ему нужна щадящая диета: протёртая и не раздражающая. Живая лягушка точно будет не полезна. Тем более, есть данные, что от лягушек можно заразиться сальмонеллезом. Так что пользы в таком методе лечения точно нет.