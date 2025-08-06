Лечение лягушками в Якутии прокомментировали с точки зрения медицины

На самом деле, конечно, нет никакой научного доказательства о пользе этого метода. Только вера в чудеса. Есть так называемый эффект плацебо, когда если человек верит в то, что он употребляет лекарства, то сила веры и положительного ожидания приводит к улучшению самочувствия. Здесь, видимо, еще психологическая установка — чем экзотичнее, тем полезнее. Все люди хотят какую-то волшебную таблетку, чтобы сразу выздороветь.