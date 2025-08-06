Три бронеавтомобиля отправят из Самары в зону проведения спецоперации

Машины доставят добровольцы и глава городского Дептранса Владимир Чичев, сообщили в мэрии.
В горадминистрации уточнили: речь идет о трех бронеавтомобилях Fiat и Ford. На них будут подвозить боеприпасы, перевозить раненых и военнослужащих к нужным участкам зоны СВО.
«Отправляем транспорт на Херсонское, Донецкое и Луганское направления», — добавил Чичев.
Предварительно в машинах сменили технические жидкости, проверили системы смазки, водяное охлаждение.
«Также бойцам необходимы анализаторы дронов, тепловизоры, квадрокоптеры и аккумуляторы, генераторы, мотоциклы и автомобили повышенной проходимости, запчасти и колеса на УАЗы, КАМАЗы и “Уралы”», — подчеркнули в горадминистрации.
До этого местные власти отправили военнослужащим два грузовика с пиломатериалами для возведения блиндажей на Херсонском направлении. Всего — около 35 кубометров древесины.
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