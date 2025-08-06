Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три бронеавтомобиля отправят из Самары в зону проведения спецоперации

Машины доставят добровольцы и глава городского Дептранса Владимир Чичев, сообщили в мэрии.

Машины доставят добровольцы и глава городского Дептранса Владимир Чичев, сообщили в мэрии.

В горадминистрации уточнили: речь идет о трех бронеавтомобилях Fiat и Ford. На них будут подвозить боеприпасы, перевозить раненых и военнослужащих к нужным участкам зоны СВО.

«Отправляем транспорт на Херсонское, Донецкое и Луганское направления», — добавил Чичев.

Предварительно в машинах сменили технические жидкости, проверили системы смазки, водяное охлаждение.

«Также бойцам необходимы анализаторы дронов, тепловизоры, квадрокоптеры и аккумуляторы, генераторы, мотоциклы и автомобили повышенной проходимости, запчасти и колеса на УАЗы, КАМАЗы и “Уралы”», — подчеркнули в горадминистрации.

До этого местные власти отправили военнослужащим два грузовика с пиломатериалами для возведения блиндажей на Херсонском направлении. Всего — около 35 кубометров древесины.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.