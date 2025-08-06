В районе Горячего Ключа в сторону моря собрались большие пробки

На летний период на трассе продолжает действовать ограничение движения для грузового транспорта. С 30 апреля по 14 сентября проезд для большегрузов запрещен с 8:00 до 21:00 на отрезке между 1385-м и 1442-м километрами — от Горячего Ключа до Джубги. В ночные часы и по будням движение на этом участке остается открытым для всех видов транспорта.