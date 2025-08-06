В красноярском зоопарке поселился манул по кличке Борис

В красноярском зоопарке «Роев ручей» появился новый обитатель — манул по имени Борис. Этот редкий краснокнижный кот прибыл из Новосибирска.
Как сообщается на официальной странице зоопарка «Роева ручья» в социальных сетях, двухлетний манул был доставлен в конце июня, однако на протяжении этого времени находился на карантине. Теперь, успешно завершив этот период, он переехал в свой постоянный вольер. Посетители уже могут увидеть зверька.
Зоологи отмечают, что манулы являются близкими родственниками домашних кошек и славятся своей густой и длинной шерстью, благодаря которой выглядят почти круглыми. Эти коты редко издают мяукающие звуки, предпочитая рычать, урчать и даже «гавкать». Из-за особенностей строения морды манулы часто выглядят недовольными или удивленными.
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