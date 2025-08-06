В красноярском зоопарке поселился манул по кличке Борис

Как сообщается на официальной странице зоопарка «Роева ручья» в социальных сетях, двухлетний манул был доставлен в конце июня, однако на протяжении этого времени находился на карантине. Теперь, успешно завершив этот период, он переехал в свой постоянный вольер. Посетители уже могут увидеть зверька.