Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском зоопарке поселился манул по кличке Борис

В красноярском зоопарке «Роев ручей» появился новый обитатель — манул по имени Борис.

Источник: МК.RU Красноярск

В красноярском зоопарке «Роев ручей» появился новый обитатель — манул по имени Борис. Этот редкий краснокнижный кот прибыл из Новосибирска.

Как сообщается на официальной странице зоопарка «Роева ручья» в социальных сетях, двухлетний манул был доставлен в конце июня, однако на протяжении этого времени находился на карантине. Теперь, успешно завершив этот период, он переехал в свой постоянный вольер. Посетители уже могут увидеть зверька.

Зоологи отмечают, что манулы являются близкими родственниками домашних кошек и славятся своей густой и длинной шерстью, благодаря которой выглядят почти круглыми. Эти коты редко издают мяукающие звуки, предпочитая рычать, урчать и даже «гавкать». Из-за особенностей строения морды манулы часто выглядят недовольными или удивленными.

Ранее рассказывали, что в красноярском зоопарке медведей накормили арбузом. Видео.