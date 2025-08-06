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Экс-чиновник из Дагестана Магомедов причастен к хищению госимущества

Установлено, что бывший госсекретарь Дагестана Магомедов причастен к хищению у государства «Дагнефтепродукта», стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей. Комплекс возвращен государству. Об том сообщает ФСБ.

Срочная новость Установлено, что бывший госсекретарь Дагестана Магомедов причастен к хищению у государства «Дагнефтепродукта», стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей. Комплекс возвращен государству. Об том сообщает ФСБ.