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В МВД сообщили о «золотом часе» после передачи данных аферистам

Потенциальные риски можно свести, отметила официальный представитель МВД РФ Волк.

Источник: АиФ Воронеж

У человека, ставшего жертвой мошенников, есть «золотой час» для того, чтобы минимизировать последствия происшествия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

«Когда человек под воздействием мошенников скомпрометировал свои учётные записи, устройства или аккаунты в онлайн-сервисах, у него есть “золотой час” — как и в экстренной медицине», — отметила она.

По словам Волк, если жертва сообщила аферистам данные своей банковской карты, необходимо немедленно сменить пароль и код доступа к банковскому приложению, а также как можно быстрее заблокировать карты и счета. Важно незамедлительно уведомить банк о произошедшем и предупредить близких.

Если есть подозрения, что номер телефона оказался под контролем третьих лиц, нужно срочно сообщить об этом оператору связи и привязать мессенджеры и соцсети к новому, безопасному номеру. Также следует внимательно следить за SMS-уведомлениями о действиях с SIM-картой.

Если мошенники получили доступ к аккаунтам в социальных сетях, то необходимо сменить пароль, отключить все подозрительные устройства и обратиться в службу поддержки платформы.

Ирина Волк напомнила, что соблюдение правил цифровой гигиены и использование всех доступных средств защиты позволяют свести риски к минимуму.

Ранее эксперт Олег Евсютин рассказал о мерах, которые помогут пользователям сохранить безопасность в цифровой среде.

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