В МВД сообщили о «золотом часе» после передачи данных аферистам

Если есть подозрения, что номер телефона оказался под контролем третьих лиц, нужно срочно сообщить об этом оператору связи и привязать мессенджеры и соцсети к новому, безопасному номеру. Также следует внимательно следить за SMS-уведомлениями о действиях с SIM-картой.