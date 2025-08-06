Молодая и таинственная: фотоловушка запечатлела леопардессу Leo 304F в приморской тайге

Национальный парк «Земля леопарда» поделился редкими кадрами самки дальневосточного леопарда под номером Leo 304F. Молодая хищница, которой около трех лет, отличается особой осторожностью и нечасто появляется перед фотоловушками. Но когда это происходит, зрители получают возможность увидеть ее природную грацию и загадочность, присущую этим редким кошкам.
Leo 304F — юная, сильная и свободная, она только вступает во взрослую жизнь. Она прекрасна от природы и, кажется, сама это знает.
Пока у леопардессы нет имени, но у каждого есть шанс стать ее хранителем, поддержав работу национального парка. Программа «Хранитель леопарда» позволяет не только помочь в сохранении редкого вида, но и дать хищнице имя, которое навсегда войдет в историю.
Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка в мире, и каждый новый снимок этих животных имеет огромную ценность для науки. Благодаря фотоловушкам ученые следят за популяцией, изучают повадки хищников и делают все возможное, чтобы спасти их от исчезновения.