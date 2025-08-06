Молодая и таинственная: фотоловушка запечатлела леопардессу Leo 304F в приморской тайге

Пока у леопардессы нет имени, но у каждого есть шанс стать ее хранителем, поддержав работу национального парка. Программа «Хранитель леопарда» позволяет не только помочь в сохранении редкого вида, но и дать хищнице имя, которое навсегда войдет в историю.