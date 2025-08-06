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В Омске дорожники откачивают воду с улиц после ночного дождя

Специалисты омского УДХБ устраняют последствия непогоды.

Источник: Соцсети

Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест.

В настоящее время откачка воды ведётся на улицах Лаптева, Орджоникидзе, Октябрьская, Рождественского, Завертяева, Манякина, Нефтезаводской, Масленникова, 27-й и 33-й Северных.

Также на особом контроле находятся участки на Малиновского и 21-й Амурской. На проезжей части откачивают воду, идёт очистка и промывка дренажных труб.

Помимо откачки воды, дорожники также очищают дождеприёмные колодцы.

О проблемах с подтоплением на дорогах можно сообщить по номеру ЕДДС 78−78−78, а также в диспетчерскую службу УДХБ по телефону 31−74−82. О подтоплениях во дворах многоквартирных домов нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.