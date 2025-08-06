В Омске дорожники откачивают воду с улиц после ночного дождя

О проблемах с подтоплением на дорогах можно сообщить по номеру ЕДДС 78−78−78, а также в диспетчерскую службу УДХБ по телефону 31−74−82. О подтоплениях во дворах многоквартирных домов нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.