Незаконную автомойку с сервисным центром снесли в Алматы

«Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о сносе автомойки с сервисным центром по улице Ахмедьярова, 18/58. На момент проведения внеплановой проверки установлено, что без проектно-сметной документации и без сопровождения авторского и технического надзоров со сносом существующего строения выстроены два одноэтажных строения, эксплуатирующиеся под автомойку с пунктом замены масла. В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж объектов», — говорится в сообщении в среду.