Незаконную автомойку с сервисным центром снесли в Алматы

«Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о сносе автомойки с сервисным центром по улице Ахмедьярова, 18/58. На момент проведения внеплановой проверки установлено, что без проектно-сметной документации и без сопровождения авторского и технического надзоров со сносом существующего строения выстроены два одноэтажных строения, эксплуатирующиеся под автомойку с пунктом замены масла. В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж объектов», — говорится в сообщении в среду.
16 января 2024 управлением подан иск в СМЭС города Алматы на принудительное исполнение предписания.
«Судом исковые требования управления удовлетворены, 20 июня 2024 года постановлением городского суда Алматы решение суда первой инстанции оставлено без изменения. На сегодня самовольные строения демонтированы собственником самостоятельно во исполнение решения суда», — сказано в сообщении.