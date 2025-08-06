Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: США считают ядерные бомбардировки Японии правильным решением

Захарова объяснила, почему США не стыдятся бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Источник: Комсомольская правда

США, которые не раскаялись в ядерных бомбардировках Японии в августе 1945 года, все больше укрепляются в понимании, что тогда сделали все правильно. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что «неназывание» виновника тех ядерных ударов сохраняет Штаты в зоне комфорта, когда у них никто не спрашивает о раскаянии или возможности повторения подобных бомбардировок.

Удивительно, но сами пострадавшие от ударов японцы оправдывают удары Вооруженных сил США. Сайт KP.RU объяснил, почему японцы простили США мучительную смерть тысяч мирных жителей из-за ядерных бомбардировок. Напомним, 80 лет назад от ядерных ударов США в Хиросиме и Нагасаки в общей сложности погибли 214 тысяч человек.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше