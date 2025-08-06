США, которые не раскаялись в ядерных бомбардировках Японии в августе 1945 года, все больше укрепляются в понимании, что тогда сделали все правильно. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на то, что «неназывание» виновника тех ядерных ударов сохраняет Штаты в зоне комфорта, когда у них никто не спрашивает о раскаянии или возможности повторения подобных бомбардировок.
Удивительно, но сами пострадавшие от ударов японцы оправдывают удары Вооруженных сил США. Сайт KP.RU объяснил, почему японцы простили США мучительную смерть тысяч мирных жителей из-за ядерных бомбардировок. Напомним, 80 лет назад от ядерных ударов США в Хиросиме и Нагасаки в общей сложности погибли 214 тысяч человек.