Сидят тихо: названы опасные заболевания, которые можно спутать с переутомлением

Некоторые опасные болезни способны протекать бессимптомно, из-за чего человек рискует запустить свое состояние до серьезных осложнений, а некоторые — могут проявляться в виде переутомления и усталости. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие недуги развиваются без внешних проявлений.
По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, существует достаточно заболеваний, которые начинаются бессимптомно. В тот момент, когда их можно легко вылечить, человек просто не ощущает проблемы, потому что его ничего не беспокоит.
— К тяжелым заболеваниям, которые протекают без внешних проявлений, можно отнести гепатит С. Его еще называют молчаливым убийцей, потому что долгие годы он может развиваться в организме, но никак себя не проявлять. Настолько же опасна ВИЧ-инфекция, которую на ранних стадиях пациенты тоже не ощущают, но вирус уже захватывает организм и начинает разрушительные процессы, — сообщила специалист.
Такая же ситуация характерна для онкологических заболеваний. Они на первых порах тоже не проявляют себя симптоматически. Еще одно опасное заболевание, которое может привести к серьезным последствиям, — гонорея. Она не протекает бессимптомно, но ее проявления зачастую можно перепутать с другими болезнями, предупредила эксперт.
— Когда после незащищенного полового акта человек чувствует жжение или неприятные ощущения при мочеиспускании, он может начать заниматься самолечением, перепутав болезнь с чем-то другим. Но это не лечит заболевание, а просто сглаживает клинические проявления и делает недуг хроническим. В дальнейшем вылечить его становится уже тяжело, — рассказала врач.
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Чтобы не запустить болезнь и сохранить здоровье, врач порекомендовала регулярно обследоваться у специалистов.
— Не забывайте обследоваться. Раз в год важно делать флюорографию, чтобы оценить состояние легких. Женщинам раз в полгода-год необходимо посещать гинеколога для проверки шейки матки на наличие новообразований. А мужчинам — ходить к урологу, чтобы следить за состоянием уретры, — объяснила Чернышова.
В свою очередь врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что многие заболевания имеют нехарактерные симптомы, которые можно перепутать с другими недугами.
— Неспецифические проявления не позволяют человеку сразу понять, что с ним происходит, поэтому он теряет драгоценное время, за которое уже можно было начать лечение. Например, есть такая болезнь — лихорадка неизвестного генеза, она не имеет никаких симптомов, кроме беспричинно высокой температуры, в остальном человек чувствует себя хорошо, — сказал врач.
Он предупредил, что при хронической усталости человек может чувствовать недомогание, но более с ним ничего не происходит.
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— При этом анемия тоже сопровождается усталостью и повышением температуры тела, поэтому можно проглядеть и эту болезнь. Но такие же симптомы могут быть связаны с онкологией. Человек может просто закрыть глаза на эти симптомы, спутав их с переутомлением, — считает Кондрахин.
Также долгое время, по мнению эксперта, могут не проявляться такие болезни, как сифилис и болезнь Лайма.
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