Сидят тихо: названы опасные заболевания, которые можно спутать с переутомлением

1 августа стало известно, что с болезнью Лайма борется певец Джастин Тимберлейк. Недавно он завершил мировой тур, во время которого поклонники заметили, что выступления певца стали менее энергичными. Оказалось, что болезнь часто сопровождается болью и концерты дались звезде не так просто. Что это за заболевание, насколько оно опасно и кто еще из звезд борется с болезнью Лайма — в материале «ВМ».